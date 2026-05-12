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Häuser in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate

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8 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$2,20M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 401 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$2,49M
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Villa 7 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 495 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$3,05M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 593 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$3,65M
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Haus 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 389 m²
Etagenzahl 3
Häuser zum Verkauf in Abu Dhabi mit großzügigen Grundrissen und Grünflächen Dieses Projekt i…
$2,21M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 494 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$3,04M
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GrekodomGrekodom
Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
Häuser zum Verkauf in Abu Dhabi mit großzügigen Grundrissen und Grünflächen Dieses Projekt i…
$2,41M
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Reihenhaus 4 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 321 m²
Etagenzahl 3
Häuser zum Verkauf in Abu Dhabi mit großzügigen Grundrissen und Grünflächen Dieses Projekt i…
$1,83M
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Immobilienangaben in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate

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