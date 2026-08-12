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Häuser in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Business Bay
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509 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
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$1,01M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 1
Floating Residences von Buddha-Bar sind einzigartige luxuriöse schwimmende Residenzen und Re…
$5,99M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Stadthäuser in der Elite Wohnanlage Reportage Hills in Dubailand, Dubai! Privatparkplatz! Gu…
$1,12M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Preis ab 1.760.000 | ab 73 qmOcean Cove bei Rashid Yachts & Marina – Eine Waterfront Haven v…
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Fläche 668 m²
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
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Haus 6 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 838 m²
Etagenzahl 13
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Stockwerk 1/3
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$1,06M
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Haus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 30
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada ist eine Premium-Privatvilla in Dubai South!Raiha Stand Alo…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 2
Fleurs De Jardin, MBR City ist eine Gated-Sammlung von Villen und Villen in Meydan D11 mit a…
$7,08M
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 316 m²
Stockwerk 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons ist ein neues Wohnprojekt von DAMAC Properties, das 4- und 5-Schlafzi…
$1,23M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
$876,712
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen mit diesem exquisiten 4-Zimmer-Stadthaus in Habtoor Grand Re…
$6,51M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
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Haus 5 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 635 m²
Etagenzahl 13
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$8,92M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
Reihenhäuser mit erstklassiger Ausstattung im JVC Dubai Der Jumeirah Village Circle (JVC) is…
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Fläche 283 m²
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Аталанта
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Haus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 481 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen und Stadthäuser im neuen Nad Al Sheba Gardens Projekt in Nad Al Sheba Gardens! E…
$3,10M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 437 m²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 256 m²
Etagenzahl 4
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 670 m²
Etagenzahl 4
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Villa 20 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 20 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 20
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 7 500 m²
The Crown Penthouse – Raffles The PalmIconic residence of77,707 sq ft spread over three
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Ab AED 1,870,000 | Von 68 bis 85 qmEingebettet in Dubai Creek Harbour, Palace Residences Cre…
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Doppelhaus 5 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 636 m²
Etagenzahl 16
Luxus Wohnungen am Wasser am Dubai Water Canal Dieses prestigeträchtige Wohnviertel am Wasse…
$8,96M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 929 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnungen für Leben und Investitionen (ROI - 5,4%)! Die Crest in Mohammed Bin Rashid C…
$23,69M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Ab AED 1,800,000 | Von 166 bis 172 qmAmaranta in Villanova ist eine durchdachte Wohn-Enklave…
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