  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Business Bay
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate

10 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 30
Bugatti Residences by Binghatti  Provision frei für den Käufer  Erleben Sie das erste …
$5,81M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Haus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Fläche 1 218 m²
DWTN Residenzen von Deyaar in Downtown DubaiDWTN Residenzen von DeyaarDWTN Residences by Dey…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Doppelhaus 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Fläche 311 m²
DWTN Residenzen von Deyaar in Downtown DubaiDWTN Residenzen von DeyaarDWTN Residences by Dey…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
OneOne
Doppelhaus 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Fläche 152 m²
DWTN Residenzen von Deyaar in Downtown DubaiDWTN Residenzen von DeyaarDWTN Residences by Dey…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Doppelhaus 4 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 521 m²
Stockwerk 20/23
Ultra-Luxuswohnungen mit erstklassigen Annehmlichkeiten in Business Bay, Dubai Die Wohnungen…
$12,98M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Turn KeyTurn Key
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$3,84M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 306 m²
Etagenzahl 116
$3,84M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 310 m²
Etagenzahl 116
$2,28M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 530 m²
Stockwerk 13/13
Ausländische Immobilien ab $40.000. Freie Beratung. Hilfe bei der Erlangung des Aufenthaltss…
$8,90M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
