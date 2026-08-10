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Häuser in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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Abu Dhabi
135
Al Bahyah
7
Ghadeer Al Tayr
6
Ghantout
4
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163 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 616 m²
Etagenzahl 2
Villa im luxuriösen Wohnkomplex Naseem Al Jurf, zwischen Abu Dhabi und Dubai gelegen! Grüne …
$1,70M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Manchester City Residence: Lifestyle-Eigenschaft im Herzen von Yas Island, Abu Dhabi!Manches…
$1,19M
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Haus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 286 m²
Etagenzahl 8
Budget-Wohnung im neuen Komplex Royal Park in Abu Dhabi! Wohnung für Leben und Investitionen…
$899,897
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
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$855,022
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Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 856 m²
Etagenzahl 2
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$6,88M
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Doppelhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 279 m²
Stockwerk 11/13
luxuriöse Wohnungen auf der ersten Insel der Marke Brabus Brabus Island liegt im prestigeträ…
$5,13M
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Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 636 m²
Etagenzahl 2
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$6,00M
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Haus 6 zimmer in Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Ultra-luxuriöse Villen der Marke Manchester City am Wasser & erstklassiges sportliches Leben…
$1,62M
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Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$2,20M
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Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
Häuser zum Verkauf in Abu Dhabi mit großzügigen Grundrissen und Grünflächen Dieses Projekt i…
$2,42M
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Villa 4 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$1,84M
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Villa 5 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in AlJurf Gardens – Kayan 2! Erster Standort an der Sahel Al Emarat Küste! A…
$1,55M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Etagenzahl 2
Fay Valley ist eine Sammlung von Villen und Stadthäusern in der umweltfreundlichen Gegend vo…
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Reihenhäuser mit überdachten Parkplätzen auf Yas Island in der Nähe von Golfplätzen Diese Re…
$920,261
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Villa 7 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 495 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$3,07M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Reihenhäuser mit erstklassiger Ausstattung und guter Anbindung an den Flughafen in Khalifa C…
$1,29M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
$1,21M
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Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Baia von Reportage Group sind direkt am Meer gelegene Stadthäuser zum Verkauf in Al Raha Cre…
$1,06M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 443 m²
Etagenzahl 7
Sensi ist eine moderne Küstenresidenz auf der Insel Saadiyat mit hohem Investitionspotenzial…
$3,50M
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Villa 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 378 m²
Etagenzahl 5
Reportagedorf Abu Dhabi ist eine Premium-Stadthausgemeinschaft in Khalifa City.Reportagedorf…
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Haus 6 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Villa in der neuen Luxus-Community Bloom Living Almeria in Abu Dhabi! Exklusive Infrastruktu…
$2,37M
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Doppelhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
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Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Etagenzahl 9
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
$1,00M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 593 m²
Etagenzahl 2
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$3,65M
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Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 494 m²
Etagenzahl 2
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$3,04M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$2,10M
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Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 5
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$1,08M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 414 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
Fay Valley ist eine Sammlung von Villen und Stadthäusern in der umweltfreundlichen Gegend vo…
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Villa 5 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 305 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
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