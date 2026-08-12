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Berghütte kaufen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
146
Abu Dhabi
135
Ra’s al-Chaima
4
Umm al-Qaiwain
14
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14 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — ein neuer Großkom…
$1,27M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schön   — Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische Rivier…
$464,470
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA MIT EMAARtalia   bei   Das   Tal   und mdash;   ist ein neues Projekt…
$336,508
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Villa 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
1 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$151,370
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Haus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 2 044 m²
Dining Areas: a) Large Formal Dining Room, Ground Floor with Book Matched “Calacatta Oro Ma…
$30,12M
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Reihenhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 675 m²
Etagenzahl 3
Projekt   Portofino   und mdash; Es ist Teil der Familiengemeinschaft der Damac Lagoons, die…
$1,99M
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
4 - SPAL RING WITH NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   and mdash; and nbsp; An incredible housing …
$1,24M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — a new large-scal…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 287 m²
Etagenzahl 3
Schön   & mdash; Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische…
$587,802
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
5 -SPAL TILALA AUS DEM NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   —   Ein erstaunliches Wohnprojekt mit e…
$1,45M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA FROM EMAARTalia   at   The   Valley   —   is a new project by Emaar P…
$499,045
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Etagenzahl 2
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$475,347
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
3 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$355,830
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Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

villen
mansions
reihenhäuser
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