  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Van
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Van, Türkei

Edremit
7
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 6/7
$5,28M
Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/5
$6,52M
Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 3/7
$7,61M
Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 161 m²
Stockwerk 4/7
$8,81M
Wohnung 4 zimmer in İpekyolu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İpekyolu, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/8
$6,44M
Wohnung in Edremit, Türkei
Wohnung
Edremit, Türkei
Fläche 2 m²
$13,80M
Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/5
$4,70M
Wohnung 5 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 7/6
$9,98M
