Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sakarya
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Villen am See in Sakarya, Türkei

Sapanca
5
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
$18,50M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Sakarya, Türkei

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen