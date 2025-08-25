  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Yunus Emre
  4. Wohnung in einem Neubau Apartment Flat İn Kuşadası

Wohnung in einem Neubau Apartment Flat İn Kuşadası

Kayapinar, Türkei
von
$232,052
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 4703
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.23

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Yunus Emre
  • Dorf
    Kayapinar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Infrastruktur entwickelt Menschen aus verschiedenen Ländern leben in der Wohnanlage. Die Wohnung ist einzigartig Ein unnachahmlicher Blick auf das Meer, die Stadt, die Natur, die Landschaft, ein Panoramablick, der sich nie schließen lässt. Das Haus ist niedrig im 4. Stock gibt es 2 Maisonette-Apartments. Es gibt einen Aufzug. Das Haus wurde 2015 gebaut. Geeignet für eine Aufenthaltserlaubnis. Maisonette-Wohnung, neu, dort hat noch niemand gelebt. Brutto 330 m2 Netto 270 m2 5 + 1 1 Salon mit Kamin und Balkon und herrlichem Blick vom Fenster separate Küche mit Balkon und Panoramablick 5 Schlafzimmer 3 große Badezimmer gut arrangiertes Tierheim Die Wohnungen haben Erdgas Die Wohnung sieht auf 3 Seiten aus. Von 3 Seiten gibt es Fenster, Balkone und eine riesige Terrasse im zweiten Stock. Auf der Terrasse kann ein Grill eingerichtet werden. Sie können die Vorteile dieser Wohnung endlos auflisten. ) Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte, ein detailliertes Video und weitere Fotos werden auf Anfrage gesendet.

Standort auf der Karte

Kayapinar, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$812,783
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$91,482
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$90,306
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$258,102
Wohnviertel BUY YOUR APARTMENT IN TURKLER, ALANYA
Alanya, Türkei
von
$137,737
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Türkei
von
$232,052
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$215,984
Der Komplex wurde für ein ruhiges, friedliches Leben in der Stadt gebaut, weg von der Hektik und dem Trubel. Es verfügt über 488 Wohnungen in 11 Wohngebäuden. Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 45,210 m2, wobei die Landschaften 80% dieser Fläche einnehmen. Es gibt auch einen Teich und ver…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Alle anzeigen Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Erdemli, Türkei
von
$83,632
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Fläche 70–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Moderner Komplex mit 2+1 und 3+1 Wohnungen im Stadtteil Cesmelis mit Hotelinfrastruktur!Komplexe Infrastruktur: Offenes Schwimmbad, Wasserpark Offenes
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$786,902
Wir bieten geräumige und luxuriöse Apartments mit einem malerischen Blick auf Bosporus.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Innen- und Außenpools mit Wasserfällen und Teichen, Lounge-Bereichen und Kinderspielplätzen, ein stilvolles Café, Konferenzräume, ein Fitnessstudio, ein …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen