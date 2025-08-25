Wohnung in einem Neubau Apartment Flat İn Kuşadası

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Infrastruktur entwickelt
Menschen aus verschiedenen Ländern leben in der Wohnanlage.
Die Wohnung ist einzigartig
Ein unnachahmlicher Blick auf das Meer, die Stadt, die Natur, die Landschaft, ein Panoramablick, der sich nie schließen lässt.
Das Haus ist niedrig im 4. Stock gibt es 2 Maisonette-Apartments.
Es gibt einen Aufzug.
Das Haus wurde 2015 gebaut.
Geeignet für eine Aufenthaltserlaubnis.
Maisonette-Wohnung, neu, dort hat noch niemand gelebt.
Brutto 330 m2
Netto 270 m2
5 + 1
1 Salon mit Kamin und Balkon und herrlichem Blick vom Fenster
separate Küche mit Balkon und Panoramablick
5 Schlafzimmer
3 große Badezimmer
gut arrangiertes Tierheim
Die Wohnungen haben Erdgas
Die Wohnung sieht auf 3 Seiten aus. Von 3 Seiten gibt es Fenster, Balkone und eine riesige Terrasse im zweiten Stock.
Auf der Terrasse kann ein Grill eingerichtet werden.
Sie können die Vorteile dieser Wohnung endlos auflisten. ) Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte, ein detailliertes Video und weitere Fotos werden auf Anfrage gesendet.
Standort auf der Karte
Kayapinar, Türkei
