Wohnung in einem Neubau Nevbahar Suites

Nevbahar Suites in Başakşehir – Boutique-Wohnen in einem aufstrebenden Stadtteil

Nevbahar Suites ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im schnell wachsenden Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt wurde mit Fokus auf Komfort, Privatsphäre und modernes Wohnen entwickelt und bietet eine ruhige Wohnatmosphäre, die besonders für Familien geeignet ist, die ein entspanntes Leben innerhalb der Stadt suchen.

Im Gegensatz zu vielen Hochhausprojekten setzt Nevbahar Suites auf ein niedriges, horizontales Architekturkonzept, das die Bebauungsdichte reduziert und eine offenere, gemeinschaftsorientierte Wohnumgebung schafft. Großzügige Wohnflächen, liebevoll gestaltete Grünanlagen und durchdachte Grundrisse verbinden Funktionalität mit moderner Ästhetik.

Die Lage in einem der am besten geplanten und am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls macht das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger besonders attraktiv.

Großzügige Wohnungen mit viel Tageslicht und Außenbereichen

Die Wohnungen in Nevbahar Suites sind darauf ausgelegt, Raum, Tageslicht und Wohnkomfort optimal zu nutzen. Jede Wohnung verfügt über große Balkone oder private Terrassen, die den Bewohnern Erholung im Freien direkt zu Hause ermöglichen.

Offene Grundrisse und große Fensterflächen schaffen ein helles, luftiges Wohngefühl und lassen viel natürliches Licht in die Innenräume. Das architektonische Konzept orientiert sich an den Bedürfnissen moderner Familien und verbindet Alltagstauglichkeit mit Komfort.

Dank der niedrigen Bauweise bietet das Projekt eine ruhigere und entspanntere Wohnatmosphäre als dicht bebaute Stadtquartiere.

Privates Wohnkonzept mit großzügigen Grünflächen

Nevbahar Suites bietet die Vorteile einer geschlossenen Wohnanlage, die vom Straßenverkehr und städtischen Lärm abgeschirmt ist. Landschaftlich gestaltete Innenhöfe schaffen grüne Rückzugsorte zum Entspannen, für soziale Begegnungen und Freizeitaktivitäten.

Familien profitieren von kindgerechten Spielplätzen, die harmonisch in die Grünanlagen integriert sind. Darüber hinaus verfügt die Anlage über Fitness- und Freizeiteinrichtungen, die einen aktiven und gesunden Lebensstil fördern.

Sicherheit und Privatsphäre stehen ebenfalls im Mittelpunkt: Kontrollierte Zugänge und ein 24/7-Sicherheitsdienst sorgen für ein geschütztes Wohnumfeld.

Die wichtigsten Projektvorteile

Boutique-Wohnprojekt mit einer begrenzten Anzahl an Wohngebäuden.

Niedrige, horizontale Architektur für eine geringere Bebauungsdichte.

Wohnungen mit großen Balkonen und privaten Terrassen.

Landschaftlich gestaltete Innenhöfe und Grünanlagen.

Private Wohnanlage, getrennt vom Straßenverkehr.

Fitness- und Freizeiteinrichtungen direkt auf dem Gelände.

Kinderspielplätze, eingebettet in die Grünflächen.

Geschlossene Wohnanlage mit kontrolliertem Zugang und 24/7-Sicherheitsdienst.

Funktionale Grundrisse mit optimaler Nutzung von Raum und Tageslicht.

Lage in einem modern geplanten Wohngebiet von Başakşehir.

Nevbahar Suites in Başakşehir ist ein Boutique-Wohnprojekt mit niedriger Bebauung, großzügigen Apartments, großen Balkonen, gepflegten Grünanlagen und einer ruhigen, familienfreundlichen Atmosphäre.

Das Projekt setzt auf horizontale Architektur, das Konzept einer privaten Wohnanlage und funktionale Grundrisse mit viel Tageslicht und schafft so einen modernen und zugleich entspannten Lebensstil in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

10 projektspezifische Vorteile: