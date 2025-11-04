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Wohnung in einem Neubau Feza Park

Basaksehir, Türkei
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ID: 38193
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Feza Park ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir und erstreckt sich über eine Fläche von 10.507 m². Die Anlage besteht aus 4 Wohngebäuden mit jeweils 4 Etagen und umfasst insgesamt 55 Wohneinheiten. Angeboten werden luxuriöse Wohnungen in den Grundrissen 3+1, 4+1 und 5+1 sowie 6+2-Villen. Die Fertigstellung des Projekts ist für den 1. April 2025 vorgesehen und macht es zur idealen Wahl für Familien, die eine ruhige und hochwertige Wohnumgebung inmitten der Natur suchen.

Feza Park bietet eine umfassende Auswahl an Freizeiteinrichtungen, darunter ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, ein türkisches Hamam, eine Sauna, Spazierwege sowie offene und überdachte Parkplätze. Die Wohnanlage liegt nur 700 Meter von der U-Bahn-Station entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe wichtiger Einrichtungen wie dem Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul und dem Millet Bahçesi Park, wodurch ein komfortabler und praktischer Lebensstil gewährleistet wird.

Vorteile des Projekts:

  • Strategische Lage in Başakşehir, in der Nähe von Verkehrsanbindungen und wichtigen Dienstleistungen.

  • Niedrige Bauweise – ideal für Familien.

  • Vielfältige Wohnoptionen mit Apartments und Villen.

  • Umfassende Freizeiteinrichtungen wie Fitnesscenter, türkisches Hamam und weitere Annehmlichkeiten.

  • Hervorragende Anbindung an die U-Bahn-Linie M3 sowie andere öffentliche Verkehrsmittel.

  • Nur 20 Minuten vom Flughafen Istanbul entfernt.

  • In der Nähe bedeutender Einkaufszentren wie Mall of Istanbul und Olympia Mall.

  • Umgeben von Parks und großzügigen Grünflächen, darunter der Millet Bahçesi Park.

  • In der Nähe renommierter Bildungseinrichtungen, darunter die Ibn-Haldun-Universität.

  • Ruhige und komfortable Wohnatmosphäre mit einer vollständigen Infrastruktur für den täglichen Bedarf.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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Lebensmittelgeschäfte

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