Wohnung in einem Neubau Feza Park

Feza Park ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir und erstreckt sich über eine Fläche von 10.507 m². Die Anlage besteht aus 4 Wohngebäuden mit jeweils 4 Etagen und umfasst insgesamt 55 Wohneinheiten. Angeboten werden luxuriöse Wohnungen in den Grundrissen 3+1, 4+1 und 5+1 sowie 6+2-Villen. Die Fertigstellung des Projekts ist für den 1. April 2025 vorgesehen und macht es zur idealen Wahl für Familien, die eine ruhige und hochwertige Wohnumgebung inmitten der Natur suchen.

Feza Park bietet eine umfassende Auswahl an Freizeiteinrichtungen, darunter ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, ein türkisches Hamam, eine Sauna, Spazierwege sowie offene und überdachte Parkplätze. Die Wohnanlage liegt nur 700 Meter von der U-Bahn-Station entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe wichtiger Einrichtungen wie dem Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul und dem Millet Bahçesi Park, wodurch ein komfortabler und praktischer Lebensstil gewährleistet wird.

Vorteile des Projekts: