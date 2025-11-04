  1. Realting.com
  Wohnkomplex 2+1-Maisonette-Wohnung mit Meerblick im Sonas Buket-Komplex.

Wohnkomplex 2+1-Maisonette-Wohnung mit Meerblick im Sonas Buket-Komplex.

Mahmutlar, Türkei
von
$256,208
9
ID: 33244
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1335
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 03.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Sonas Buket Komplex, Mahmutlar | Alanya.

Ein Video der Wohnung ist auf Anfrage erhältlich!
Dieses 120 m² große Duplex-Penthouse mit zwei Schlafzimmern (2+1) bietet einen Panoramablick auf das Meer.

Aufteilung der Wohnung:

  • Wohnküche
  • zwei Schlafzimmer
  • zwei Badezimmer
  • zwei Balkone mit Meerblick

Der Wohnkomplex Sonas Buket wurde 2024 auf einem 1.600 m² großen Grundstück, nur 50 Meter vom Meer entfernt, erbaut und besteht aus einem zwölfstöckigen Gebäude mit lediglich 55 Wohnungen.

In der Nähe befinden sich ein großer Supermarkt und ein Park. Die Barbaros-Straße, die an den südlichen Teil des Komplexes Sonas Buket angrenzt, bietet Cafés, Bars, Restaurants, Geschäfte, Apotheken und alle weiteren Annehmlichkeiten.

Infrastruktur:

  • Außenpool
  • Kinderbecken
  • Fitnessraum
  • Sauna
  • Dampfbad
  • Massageraum
  • Kinderspielplatz
  • Zentrale Satellitenanlage
  • Generator
  • Garten
  • Automatisches Eingangstor
  • Codeschloss am Eingang
  • Video-Gegensprechanlage

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
