Wohnkomplex 2+1-Maisonette-Wohnung mit Meerblick im Sonas Buket-Komplex.

Sonas Buket Komplex, Mahmutlar | Alanya.

Ein Video der Wohnung ist auf Anfrage erhältlich!

Dieses 120 m² große Duplex-Penthouse mit zwei Schlafzimmern (2+1) bietet einen Panoramablick auf das Meer.

Aufteilung der Wohnung:

Wohnküche

zwei Schlafzimmer

zwei Badezimmer

zwei Balkone mit Meerblick

Der Wohnkomplex Sonas Buket wurde 2024 auf einem 1.600 m² großen Grundstück, nur 50 Meter vom Meer entfernt, erbaut und besteht aus einem zwölfstöckigen Gebäude mit lediglich 55 Wohnungen.

In der Nähe befinden sich ein großer Supermarkt und ein Park. Die Barbaros-Straße, die an den südlichen Teil des Komplexes Sonas Buket angrenzt, bietet Cafés, Bars, Restaurants, Geschäfte, Apotheken und alle weiteren Annehmlichkeiten.



Infrastruktur:

Außenpool

Kinderbecken

Fitnessraum

Sauna

Dampfbad

Massageraum

Kinderspielplatz

Zentrale Satellitenanlage

Generator

Garten

Automatisches Eingangstor

Codeschloss am Eingang

Video-Gegensprechanlage

