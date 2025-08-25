Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

  1. Realting.com
  Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Sisli, Türkei
von
$1,09M
;
12
ID: 27824
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul

Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist den ganzen Tag über stark frequentiert und liegt in der Nähe aller täglichen und sozialen Einrichtungen wie U-Bahn, Metrobus, Parks, öffentliche Verkehrsmittel, Märkte, Gesundheitszentren, Banken, Wanderwege, Cafés, Restaurants, Theater, Kinos und Bars.

Die Wohnungen zum Verkauf in Şişli, Istanbul, sind 200 Meter von der Metrobus-Haltestelle, 100 Meter von der Bushaltestelle, 150 Meter vom Mecidiyeköy-Platz und der U-Bahn, 2,9 km von Nişantaşı, 4,4 km von Etiler, 1 km vom Zorlu Center, 6,5 km von Vadi Istanbul, 6,7 km vom Busbahnhof Alibeyköy, 3,2 km von Maslak, 8,5 km vom Sultanahmet-Platz, 1,2 km vom Einkaufszentrum Cevahir, 4,4 km vom Taksim-Platz und 38,4 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das umfassende Projekt mit horizontaler Architektur erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von 6.000 m². Das Projekt besteht aus 4 Blöcken und insgesamt 127 Wohnungen. Die Blöcke des Projekts sind 4 Stockwerke hoch und weisen eine horizontale Architektur auf. Das Projekt umfasst Annehmlichkeiten wie eine Sauna, ein Spa, ein türkisches Bad, einen Zierteich, ein Hallenbad, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, eine Tiefgarage, Spazierwege, Cafés und Einkaufszentren, Reinigungs- und Empfangsdienste, einen Kinderspielplatz, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Das Projekt bietet verschiedene Wohnungstypen an, darunter 1-Zimmer-, 2-Zimmer-, 3-Zimmer-, 2-Zimmer-Maisonette- und 3-Zimmer-Maisonette-Einheiten an. Die Wohnungen, die für ihre Qualität, ihre eleganten und geräumigen Wohnbereiche bekannt sind, sind mit Stahleingangstüren, Laminat- und Keramikböden, Küchenschränken aus Massivholz, eingebauten Küchengeräten, Duschkabinen, doppelt verglasten PVC-Fenstern und Balkontüren, Intelligentem Heim Systemen und einer zentralen Satellitenanlage ausgestattet.


IST-01600

Sisli, Türkei
