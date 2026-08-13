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Wohnimmobilien in Nevşehir, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Uchisar Beldesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Uchisar Beldesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
$115,632
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Immobilienangaben in Nevşehir, Türkei

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