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Studio-Wohnungen am Meer in Mersin, Türkei

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Erdemli
5
Akdeniz
4
4 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 13
Турция, МерсинОкончание строительства: 30/12/2025Квартир, 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 4…
$38,405
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Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Studio 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Studio 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/9
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 2 Blöcken auf 9 EtagenZemin kat + 8 S…
$42,931
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 8
$41,719
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Immobilienangaben in Mersin, Türkei

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