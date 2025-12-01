Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mersin
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Mersin, Türkei

gewerbeimmobilien
18
büros
4
laden
6
2 immobilienobjekte total found
Hotel 876 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 876 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 876 m²
$15,08M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 1 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 1 m²
$40,61M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen