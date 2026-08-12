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Langfristige Miete von Geschäfte in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
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4 immobilienobjekte total found
Geschäft 1 085 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 1 085 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 085 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges Ladenlokal zur Miete in Antalya, Altıntaş Viva Defne Das Ladenlokal befindet sich…
$8,273
pro Monat
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Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach in Oba, Türkei
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Oba, Türkei
Fläche 135 m²
Nutzen Sie diese hervorragende Gelegenheit, um ein Geschäft in Alanya, Saray, zu mieten, ide…
Preis auf Anfrage
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Geschäft 220 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 220 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/3
Ladenlokal zu vermieten in Antalya Altıntaş Viva Defne Dieses Ladenlokal befindet sich im St…
$2,303
pro Monat
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Mazur EstateMazur Estate
Geschäft 900 m² in Kestel, Türkei
Geschäft 900 m²
Kestel, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 900 m²
Geräumiges Geschäft direkt am Meer zu vermieten in Alanya Kestel Kestel ist eines der belieb…
$4,607
pro Monat
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