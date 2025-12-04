Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Geschäfte in Antalya, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Geschäft 1 085 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 1 085 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 085 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges Ladenlokal zur Miete in Antalya, Altıntaş Viva Defne Das Ladenlokal befindet sich…
$10,133
pro Monat
Geschäft 220 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 220 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/3
Ladenlokal zu vermieten in Antalya Altıntaş Viva Defne Dieses Ladenlokal befindet sich im St…
$2,333
pro Monat
