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Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Mittelmeerregion, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/2
Teilmöblierte Maisonette-Wohnung zur Miete in Belek, Antalya. Diese Mietwohnung befindet sic…
$710
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