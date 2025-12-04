Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Marmararegion, Türkei

İstanbul
12
Sisli
6
Yalova
3
Yalova Merkez
3
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in 1076 Sokak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
1076 Sokak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 17/22
Wohnung 1+1 mit MöbelNur für eine lange Zeit
$430
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 42/48
Möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf die Stadt in Sinpaş Queen Residence in Şişli …
$1,767
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 20/50
Mietwohnung mit Stadtblick in Sinpaş Queen Bomonti, Istanbul Die Wohnung befindet sich in Si…
$1,414
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 5/20
Möblierte Wohnung zur Miete in Istanbul Esenyurt Babacan Palace Die möblierte 1-Schlafzimmer…
$425
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte Wohnung für langfristige Miete in Şişli Şişli liegt in Istanbul und zeichnet sich …
$1,013
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 19/50
1-Schlafzimmer-Mietwohnung mit schöner Aussicht in Sinpaş Queen Residence, Şişli, Istanbul D…
$1,414
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in , Türkei
Wohnung 1 zimmer
, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/5
Studio-Wohnung zur Miete in der Elegantpark Residence mit umfangreichen Annehmlichkeiten und…
$448
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte 2-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in Taksim Palas in Şişli Die Mietwohnung befinde…
$1,249
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in 18 Nicole, Türkei
Wohnung 2 zimmer
18 Nicole, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/5
Möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Stadtteil Tomtom, Beyoğlu, Istanbul Die Wohnun…
$1,414
pro Monat
Wohnung 6 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 319 m²
Stockwerk 4/16
Luxuriös möblierte 5-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Yedi Mavi-Projekt, Istanbul Die Wohnu…
$10,604
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 19/50
1-Schlafzimmer-Mietwohnung in der Sinpaş Queen Residence in Istanbul Şişli Diese elegante Mi…
$1,697
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Dr Fazil Kucuk Caddesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dr Fazil Kucuk Caddesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 22/39
Hochhaus, geräumige 2-Schlafzimmer-Mietwohnung mit Annehmlichkeiten vor Ort in Avrupa Konutl…
$1,720
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Stockwerk 1
Luxuswohnung zur Jahresmiete in Kayaşehir, im Adam Istanbul Komplex 3+1 (3 Schlafzimmer un…
$850
pro Monat
Begonya Suite in Yalova Merkez, Türkei
Begonya Suite
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
We invite you to experience the luxury of Yalova and the BEGONYA SUITE project, the most pre…
Preis auf Anfrage
Begonya Suite in Yalova Merkez, Türkei
Begonya Suite
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 5
Мы приглашаем вас ощутить роскошь Яловы и проект BEGONYA SUITE, самый престижный проект в Ял…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

