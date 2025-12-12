Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in İstanbul, Türkei

Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 20/50
Mietwohnung mit Stadtblick in Sinpaş Queen Bomonti, Istanbul Die Wohnung befindet sich in Si…
$1,407
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte 2-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in Taksim Palas in Şişli Die Mietwohnung befinde…
$1,243
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in 1076 Sokak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
1076 Sokak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 17/22
Wohnung 1+1 mit MöbelNur für eine lange Zeit
$430
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte Wohnung für langfristige Miete in Şişli Şişli liegt in Istanbul und zeichnet sich …
$1,008
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 5/20
Wohnung zu vermieten in Istanbul Esenyurt Babacan Palace Die möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnun…
$425
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Dr Fazil Kucuk Caddesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dr Fazil Kucuk Caddesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 22/39
Hochhaus, geräumige 2-Schlafzimmer-Mietwohnung mit Annehmlichkeiten vor Ort in Avrupa Rezida…
$1,711
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in 18 Nicole, Türkei
Wohnung 2 zimmer
18 Nicole, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/5
Möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Stadtteil Tomtom, Beyoğlu, Istanbul Die Wohnun…
$1,407
pro Monat
Wohnung 6 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 319 m²
Stockwerk 4/16
Luxuriös möblierte 5-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Yedi Mavi-Projekt, Istanbul Die Wohnu…
$10,621
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Stockwerk 1
Luxuswohnung zur Jahresmiete in Kayaşehir, im Adam Istanbul Komplex 3+1 (3 Schlafzimmer un…
$850
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 19/50
1-Schlafzimmer-Mietwohnung mit schöner Aussicht in Sinpaş Queen Residence, Şişli, Istanbul D…
$1,407
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/5
Wohnung mit eineinhalb Schlafzimmern in der Nähe der U-Bahn in Istanbul Die Wohnung mit eine…
$938
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 42/48
Möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf die Stadt in Sinpaş Queen Residence in Şişli …
$1,771
pro Monat
