  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sisli
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Sisli, Türkei

6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/5
Wohnung mit eineinhalb Schlafzimmern in der Nähe der U-Bahn in Istanbul Die Wohnung mit eine…
$942
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte Wohnung für langfristige Miete in Şişli Şişli liegt in Istanbul und zeichnet sich …
$1,012
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 42/48
Möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf die Stadt in Sinpaş Queen Residence in Şişli …
$1,765
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Gediz Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gediz Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte 2-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in Taksim Palas in Şişli Die Mietwohnung befinde…
$1,248
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 19/50
1-Schlafzimmer-Mietwohnung mit schöner Aussicht in Sinpaş Queen Residence, Şişli, Istanbul D…
$1,412
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 20/50
Mietwohnung mit Stadtblick in Sinpaş Queen Bomonti, Istanbul Die Wohnung befindet sich in Si…
$1,412
pro Monat
Eine Anfrage stellen
