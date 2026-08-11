Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Maltepe
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Maltepe, Türkei

;
gewerbeimmobilien
3
2 immobilienobjekte total found
Büro 478 m² in Maltepe, Türkei
Büro 478 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 478 m²
Etagenzahl 29
Premium-Büros mit Mietgarantieoption in der Nähe der Hauptstraße in Maltepe Istanbul Die Pre…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view in Maltepe, Türkei
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen