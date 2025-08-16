Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Realting.com
  2. Türkei
  3. Konak
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Konak, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Geschäft 388 m² in Konak, Türkei
Geschäft 388 m²
Konak, Türkei
Fläche 388 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien in einem prestigeträchtigen Komplex in Konak İzmir Die Gewerbeimmobilien b…
$2,46M
Geschäft 163 m² in Konak, Türkei
Geschäft 163 m²
Konak, Türkei
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien an der Hauptstraße in einem gemischt genutzten Komplex in Konak İzmir Die …
$958,493
