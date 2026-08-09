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Mehrstöckige Wohnungen in Kemer, Türkei

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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