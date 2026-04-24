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Villen in İnegöl, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in İnegöl, Türkei
Villa 6 zimmer
İnegöl, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern, Innenpool und Aufzug in Bursa İnegöl zu verkaufen İn…
$1,45M
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