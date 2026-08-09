Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Fethiye
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Fethiye, Türkei

;
villen
44
duplexes
8
7 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$993,096
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$802,338
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Faralya, Türkei
Villa 5 zimmer
Faralya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa am Meer in Faralya – ein Ort, an dem die Natur Teil Ihres Lebens wird. Es gibt O…
$680,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Strandvilla direkt am Meer mit privatem Steg auf der Ritterinsel in Fethiye Die St…
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
Maisonette-Wohnung mit Meerblick in der Nähe der Promenade in Fethiye Fethiye ist einer der …
$501,750
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen für Investitionen in Fethiye Ölüdeniz Die Investitionsobjekte in Ölüdeniz, ei…
$800,587
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen