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Wohnungen am Meer in Fethiye, Türkei

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1 Zimmer
6
2 Zimmer
3
3 Zimmer
9
4 Zimmer
5
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 429 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$1,58M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$790,177
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