Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eskişehir
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Eskişehir, Türkei

Tepebaşı
5
3 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Villa 7 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
$8,06M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 2/2
$6,67M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$29,59M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Eskişehir, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen