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Mehrstöckige Wohnungen in Erdemli, Türkei

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/8
Das in Mersin, Erdemli, Ayaş gelegene Projekt SarayDes Ayaş bietet eine erstklassige Investi…
$80,000
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