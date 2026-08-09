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Duplexes in Dosemealti, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Stockwerk 4/4
$6,10M
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