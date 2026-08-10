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Wohnimmobilien in Demre, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Demre, Türkei
Villa 4 zimmer
Demre, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Villa 3 + 1 mit herrlichem Panoramablick auf das Meer. Die unglaubliche Atmosphäre von exqui…
$1,485
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Villa 3 zimmer in Demre, Türkei
Villa 3 zimmer
Demre, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Welcome to Kekova Villa, one of the most luxurious establishments in Demra and on the Medite…
$2,474
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