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2 immobilienobjekte total found
Geschäft 291 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 291 m²
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Geschäft zum Verkauf in Çekmeköy mit hohem Ertragspotenzial Çekmeköy liegt auf der asiatisch…
$1,06M
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Geschäft 86 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 86 m²
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
$138,242
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