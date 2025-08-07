Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Bursa, Türkei

Nilufer
21
Mudanya
7
Osmangazi
5
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 9
PreislisteFerienwohnung, 2+1, 120m2, 235.000 €Wenn Sie von einer geräumigen, voll möblierten…
$271,932
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$126,154
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/9
Ferienwohnung 1 + 1 in Mersin, TomyukHaus ergeben, gesuchtBoden 9Boden 3Meer 400m.Meerblick,…
$51,454
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$221,060
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Villa mit 4 Schlafzimmern, privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in Kömürlük Kalkan K…
$998,819
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/4
3-Schlafzimmer-Wohnung in Mersin in der Nähe des Strandes und sozialer Einrichtungen Die zum…
$79,281
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 259 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$24,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung ist zum Verkauf mit Möbeln.In der Residenz: Schwimmbad, Aufzug, Sicherheit und C…
$98,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 4
Neue Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in der Nähe der Universität und der Strä…
$116,895
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Haus mit 5 Schlafzimmern, Meerblick und privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan ist ei…
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1), 60 m2 in PREMIUM LUXURY Komplex - Alanya Tow…
$336,110
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
PreislisteFerienwohnung, 1+1, 70m2, 88.000 €2-Zimmer-Apartment zum Verkauf in Azura Park Mah…
$101,830
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Bursa

villen
duplexes

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
