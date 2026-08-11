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Villen in Başiskele, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Başiskele, Türkei
Villa 8 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 427 m²
Etagenzahl 4
Villen zum Verkauf in einer prestigeträchtigen Anlage in Başiskele, Kocaeli Başiskele ist ei…
$842,802
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Villa 6 zimmer in Başiskele, Türkei
Villa 6 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$188,049
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