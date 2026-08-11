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Wohnimmobilien in Bartin, Türkei

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Wohnung in Bartın, Türkei
Wohnung
Bartın, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus im Herzen von Muratpasa, Antalya, mit unserem atemberaubenden Im…
$144,564
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Bungalow in Amasra, Türkei
Bungalow
Amasra, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
$67,969
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Immobilienangaben in Bartin, Türkei

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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