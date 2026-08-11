Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bartın
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bartin, Türkei

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Bartın, Türkei
Wohnung
Bartın, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus im Herzen von Muratpasa, Antalya, mit unserem atemberaubenden Im…
$144,564
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bartin, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen