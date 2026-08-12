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Mansions am Meer in Antalya, Türkei

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Herrenhaus 9 zimmer in Incekum, Türkei
Herrenhaus 9 zimmer
Incekum, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Diese außergewöhnliche 8-Zimmer-Villa, in der begehrten Region İncekum gelegen, bietet ein u…
$1,36M
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

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