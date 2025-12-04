Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Garage

Mansions mit Garage in Antalya, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 8 zimmer in Dosemealti, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
