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Business zum Verkauf in Antalya, Türkei

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Fertiges Geschäft 60 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Fertiges Geschäft 60 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Im Herzen der Avsallar an der Ataturk Street, einem der geschäftigsten und dynamischsten Ber…
$105,286
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