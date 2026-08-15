Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Alanya, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,097
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/9
$94,998
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
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