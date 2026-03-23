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Wohnimmobilien in Akyurt, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Akyurt, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akyurt, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 14
Sichere 1-Schlafzimmer-Wohnungen mit Mall-Konzept in Ankara Akyurt Die Wohnungen befinden si…
$102,067
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