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Villen mit Swimmingpool in Thailand

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Phuket
8
Ko Samui
88
Provinz Phuket
1854
Chon Buri
141
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137 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
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Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Einführung einer neuen einstöckigen Villa im modernen tropischen Stil - eine harmonische Kom…
$594,450
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie den Eindruck von Eleganz und Komfort in dieser luxuriösen zweistöckigen Villa vo…
$884,114
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayKomplette 3-Schlafzimmer moderne Pool Villa – komple…
$913,148
MwSt.
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 292 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein modernes Haus in einem geschlossenen Komplex mit entwickelter Infrastr…
$477,440
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa 5 zimmer in Sakhu, Thailand
Villa 5 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Über das Projekt: Dies ist eine Sammlung von 10 zweistöckigen Villen am westlichen Hang eine…
$2,02M
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ TRICHADA BREEZE – VILLA 18 geschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – bereit z…
$1,17M
MwSt.
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Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🏡 Luxus-Pool Villa in Prestigious Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationEntdecken…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 042 m²
Etagenzahl 1
Eine private Hillside Villa Collection in Layan, PhuketUnter üppigen Hügeln in der Region La…
$2,71M
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Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, voll möblierte, moderne Zweigeschoss-Villa mit einem schönen Pool und bequeme Lag…
$475,000
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Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,35M
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
Moderne 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool in einem Boutique-Komplex von nur 8 Häusern - maxim…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 355 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern mit privatem Pool in einer ruhigen und ruhigen…
$988,912
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 356 m²
Etagenzahl 2
Haben Sie Zeit, sich für ein neues Projekt in der Vorverkaufsphase zum niedrigsten Preis anm…
$482,000
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Luxus-Villa mit thailändischen-Balinesischen Stil Noten,…
$595,448
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ TRICHADA BREEZE – VILLA 22 geschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – bereit z…
$1,11M
MwSt.
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Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine schöne Villa mit Designer-Renovierungsfläche von 285 m2. Villa befindet sic…
$769,247
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Villa 4 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 4 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in einem neuen Komplex. Die perfekte Kombination…
$399,000
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Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,38M
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 602 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zenithy Pool Villa | Wiederverkaufsmöglichkeit━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Komplette 2-Storey V…
$691,354
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 988 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten für den Kauf einer Designer-Villa im prestigeträchtigen Bang Tao / Laguna Bereich…
$1,93M
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Villa 3 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 3 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
Investieren Sie in eine einzigartige Villa mit privatem Pool und atemberaubendem Design in e…
$470,228
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Villa 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten eine Villa im renommierten Resort-Bereich von Laguna / Bang Tao, innerhalb einer …
$4,17M
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 456 m²
Etagenzahl 2
Eine zweistöckige Villa im modernen tropischen Stil mit 4 Schlafzimmern und einem privaten S…
$622,210
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Villa 3 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 3 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa in einem privaten Komplex in den Hügeln des Naithon Bereich. Das Design kombin…
$432,700
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Villa 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 256 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf eine Villa im renommierten Viertel Laguna / Bang Tao (Phuket). Das An…
$2,26M
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Villa 3 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Villa 3 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
🏡 Casa de Monte ist eine exklusive Boutique-Villa-Community, die von zeitloser italienischer…
$347,863
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Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
ZEITSCHRIFTEN BOTANICA MODERN LOFT 2 – Bang Tao / Cherng Talay ・Brand-Neue 3-Schlafzimmer L…
$796,432
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Hot Angebot: 15,5 Millionen Baht statt 16,9 Millionen Baht!Moderne Villa mit einem Swimmingp…
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Eine neue moderne Villa zum Verkauf in einem Kammerkomplex nahe Nai Yang Strand. Das Haus is…
$456,642
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