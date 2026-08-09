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Villen in Surat Thani, Thailand

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Ko Samui
88
107 immobilienobjekte total found
Villa in Ko Samui, Thailand
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Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Anonym! Vorverkauf eines neuen Projekts!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, über…
$289,110
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Anonym! In einem Monat der Verkauf eines neuen Projekts!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir …
$440,809
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Anonym! In einem Monat der Verkauf eines neuen Projekts!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir …
$414,880
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Villa 5 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 5 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Fünf Schlafzimmer Baan Kuno Villa mit atemberaubender Aussicht. Modernes Design, Komfort und…
$1,68M
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Villa in Baan Wok Tum, Thailand
Villa
Baan Wok Tum, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
2-Schlafzimmer – Tropical Modern Living Preis: 6,290.000 THB (ca. $176,120 USD)Voll ausgesta…
$176,120
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Villa in Mae Nam, Thailand
Villa
Mae Nam, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 490 m²
Entdecken Sie den europäisch inspirierten Luxus und Panoramablick auf das Meer in dieser bra…
$677,820
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Villa 4 zimmer in Baan Chaweng Noi, Thailand
Villa 4 zimmer
Baan Chaweng Noi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 950 m²
Karpe Diem Villa, eine von Thailands einzigartigen Boutique-Villen mit dem atemberaubendsten…
$2,39M
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
The villa is located on Koh Samui, in Bophut, and is a rare example of modern architecture. …
$928,600
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Villa 4 zimmer in Lamai, Thailand
Villa 4 zimmer
Lamai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Exklusiver Luxus in Lamai, Koh Samui – diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern bietet die p…
$349,443
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Villa in ban bang raks, Thailand
Villa
ban bang raks, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Stockwerk 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
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Villa in Baan Wok Tum, Thailand
Villa
Baan Wok Tum, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stilvolles 3-Schlafzimmer – Warmes, natürliches Leben💰 Preis: THB 7,390,000 (ca. $206,695 US…
$206,695
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Villa 3 zimmer in Mae Nam, Thailand
Villa 3 zimmer
Mae Nam, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Moderne 3 Schlafzimmer Pool Villa in Maenam / GREAT ROIEntdecken Sie eine moderne einstöckig…
$180,000
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Stockwerk 5/1
Anonym! In einem Monat der Verkauf eines neuen Projekts!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir …
$431,310
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
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$449,727
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
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$366,723
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Villa 5 zimmer in Baan Chaweng Noi, Thailand
Villa 5 zimmer
Baan Chaweng Noi, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 1
Die Villa liegt direkt am Strand neben Chaweng Beach
$6,18M
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 123 m²
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$385,480
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
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$224,863
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Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
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$256,987
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Villa in Surat Thani, Thailand
Villa
Surat Thani, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 188 m²
Stockwerk 5/1
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$479,233
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
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$429,696
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Stockwerk 5/1
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$415,335
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Villa 4 zimmer in Surat Thani, Thailand
Villa 4 zimmer
Surat Thani, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Drei moderne, Meerblick, Poolvillen im Süden von Koh Phangan.Das Sansara Estate ist von fert…
$440,000
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Villa 4 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 4 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 221 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$358,017
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 m²
Our villa is beautifully equipped with everything you desire to make your family & friends h…
$757,150
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
$340,000
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 510 m²
A Beautiful tropical island sheltered in the crystal-clear waters of the gulf of Thailand wi…
$768,600
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Preis - 13,000,000 - 15,000,000 THBLuxusvilla Projekt ist eine private und exklusive Hilltop…
$371,450
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Brand New Sea View Villas for Sale On Koh Samui at Chaweng Noi Sale price (!) 14.5 millio…
$414,300
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Villa in Ko Samui, Thailand
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
This villa will be an ideal place for a luxurious island life for a large family, friendly c…
$1,57M
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Immobilienangaben in Surat Thani, Thailand

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