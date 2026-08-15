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Villen in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
42
Nong Prue
7
Bang Lamung
4
Bang Sare
4
141 immobilienobjekt total found
Villa in mab fakthxng, Thailand
Villa
mab fakthxng, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 1/1
Haus im beliebten Dorf Baan Dusit Pattaya - 1. Auf dem Gebiet: Außenpool, Terrasse, Garten, …
$404,718
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
$362,475
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Villa in Pong, Thailand
Villa
Pong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 1/1
Gemütliches einstöckiges Haus zum Verkauf in Raviporn City Home Village, East Pattaya Ravipo…
$355,351
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen mit Pool für das Leben, von dem Sie träumten. Layan Bangsare Strand ist ein…
$423,842
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
1-stöckige Villa mit 4 Schlafzimmern und einem großen Pool, großes Wohnzimmer, Garten. Das g…
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen mit hohem Ertragspotenzial in North Pattaya zu inve…
$261,205
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DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Stockwerk 2/2
Bernstein mit 3 Schlafzimmern, alle mit Badezimmern, weniger bedeutet mehr, wo Komfort mit G…
$885,042
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Urgent Verkauf von Villa in Pattaya 🔥 Exklusives Angebot! Der Eigentümer kehrt in sein Heim…
$222,989
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Villa in Pong, Thailand
Villa
Pong, Thailand
Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in dieser atemberaubenden neuen Villa in Bang Lamu…
$710,592
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Stockwerk 2/2
2-stöckige Villa mit 5 Schlafzimmern und einem großen Pool, einem großen Wohnzimmer, einem G…
$2,49M
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/1
Villa mit 6 Schlafzimmern und 7 Bädern, Huge privater Pool, private Fläche von 1600 qm
$845,015
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Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
$333,398
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International real estate agency Habita
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen ein einstöckiges Haus in einem beliebten Dorf. Das Haus verfügt über 4 Schlafzi…
$577,724
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Villa mit Pool zum Verkauf unter Rekonstruktion. Central Park 4 befindet sich in der Tungklo…
$444,300
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 1
Einstöckiges 2-Zimmer Haus in der Nähe von The Maple Pattaya Beach ist ein Wohn-Villa-Komple…
$255,728
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$816,107
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Villa in Nong Prue, Thailand
Villa
Nong Prue, Thailand
2-stöckige Pool-Villa, Gesamtfläche 402 qm, mit 5 Schlafzimmern und 5 Bädern, Parkplatz für …
$505,442
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Villa in Ban Chak Ngaeo, Thailand
Villa
Ban Chak Ngaeo, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Einstöckige Villa mit Pool und Garten in Garden Villa - 9 im Bezirk Huay Yai. Die Fläche des…
$618,195
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Villa in Ban Chak Ngaeo, Thailand
Villa
Ban Chak Ngaeo, Thailand
Sehr gepflegte, möblierte und gemütliche Villa mit 2 Schlafzimmern. Eine geräumige Terrasse,…
$58,869
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Villa in Bang Lamung, Thailand
Villa
Bang Lamung, Thailand
Erleben Sie erhöhtes Leben in Rong Po mit dieser neu gebauten modernen Villa, gedanklich ent…
$150,342
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/1
Haus in Thai Charming Home, Pattaya Geräumiges zweistöckiges Haus mit einer Gesamtfläche von…
$260,176
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Das LAKE ist ein modernes Ferienhausdorf, das auf einem riesigen Grundstück von 185.000 Quad…
$338,006
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Villa in mab fakthxng, Thailand
Villa
mab fakthxng, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 2/2
2-stöckiges Haus im beliebten Dorf Baan Dusit Pattaya - 1 auf einem riesigen Gebiet von 1400…
$398,491
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Brandneue Pool Villa zu vermieten in Pattaya Stadt! 2 Minuten zur Soi Baukao 5 Minuten zum E…
$4,460
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Villa in Nong Prue, Thailand
Villa
Nong Prue, Thailand
STOP SCROLLING — DIES ist die einzige, die Sie für sich haben. Wenn Sie eine Villa in Patta…
$222,989
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 1/1
Moderne möblierte Villa mit Pool zum Verkauf in Panalee Banna Village, Huai Yai, Pattaya Wir…
$489,219
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
Villa mit Pool in Hansa Paradise Hill, Pattaya Diese moderne Villa ist eine fertige Lösung f…
$573,721
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Villa in Nong Prue, Thailand
Villa
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
Parkside Pool Villas ist ein exklusives Projekt von 25 privaten Häusern in der Nähe von Mabp…
$618,195
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Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
$618,195
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Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
$1,66M
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

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