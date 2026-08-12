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Villen in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
8
Choeng Thale
663
Si Sunthon
242
Rawai
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1 854 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
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Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Einführung einer neuen einstöckigen Villa im modernen tropischen Stil - eine harmonische Kom…
$594,450
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
$2,06M
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Villa 2 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Fertige Villa mit Swimmingpool und Schauspielmieter in Rawai, Phuket!Verkauf vom Eigentümer!…
$157,623
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
$2,06M
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Villa in Thalang, Thailand
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Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
$7,64M
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
$7,64M
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
$7,64M
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Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 455 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern und einem Swimmingpool in der renommierten Gegend von Ba…
$1,45M
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Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 1
Boutique-Komplex von 16 modernen Villen mit 3-4 Schlafzimmern in Pru Jampa
$425,000
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie den Eindruck von Eleganz und Komfort in dieser luxuriösen zweistöckigen Villa vo…
$884,114
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayKomplette 3-Schlafzimmer moderne Pool Villa – komple…
$913,148
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 292 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein modernes Haus in einem geschlossenen Komplex mit entwickelter Infrastr…
$477,440
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Villa 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Villa 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 423 m²
Etagenzahl 2
Diese Villen in Manica, Bangtao zeichnen sich durch Einfachheit und Eleganz aus. Die Villen …
$912,000
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 472 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern und 5 Bädern in der Anlage Aya Luxury Pool Villa Villa belegt 2,5 …
$1,11M
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Villa in Si Sunthon, Thailand
Villa
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 428 m²
Amber Chamber ist eine luxuriöse Hillside Pool Villa Gemeinschaft im Zentrum von Phuket, ent…
$987,675
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 441 m²
Stockwerk 1/1
Ein neuer Komplex von Villen im balinesischen Stil befindet sich in der “grünen” Gegend von …
$1,18M
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Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Ideal gelegen auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Patong, Tri Trang und Paradise Strände…
$1,01M
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Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Etagenzahl 1
Oma Villa ist eine exklusive Boutique-Entwicklung, die nur vier luxuriöse private Poolvillen…
$548,000
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Villa 5 zimmer in Sakhu, Thailand
Villa 5 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Über das Projekt: Dies ist eine Sammlung von 10 zweistöckigen Villen am westlichen Hang eine…
$2,02M
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Moderne Villa auf einem Hügel mit Panoramablick auf die Berge und das TalSchlüsselinformatio…
$4,15M
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Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Etagenzahl 1
Eine exklusive Sammlung von 8 privaten Poolvillen, inspiriert von der ikonischen Louvre-Geom…
$609,000
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ TRICHADA BREEZE – VILLA 18 geschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – bereit z…
$1,17M
MwSt.
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Villa 3 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Villa 3 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 229 m²
Etagenzahl 2
MORI ist ein modernes Villa-Projekt, das von zeitlosem minimalistischem Luxus inspiriert ist…
$404,000
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Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🏡 Luxus-Pool Villa in Prestigious Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationEntdecken…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 779 m²
Etagenzahl 2
Villen von 325 bis 780 qm, zum Preis von 48,2 Millionen Baht (1,37 Millionen USD). Entdecken…
$3,67M
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

mit Garage
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