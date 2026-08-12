Villen mit Bergblick kaufen in Thailand

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Phuket
8
Ko Samui
88
Provinz Phuket
1854
Chon Buri
141
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20 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🏡 Luxus-Pool Villa in Prestigious Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationEntdecken…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 042 m²
Etagenzahl 1
Eine private Hillside Villa Collection in Layan, PhuketUnter üppigen Hügeln in der Region La…
$2,71M
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Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,38M
MwSt.
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 602 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zenithy Pool Villa | Wiederverkaufsmöglichkeit━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Komplette 2-Storey V…
$691,354
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
PHASE 2 – Cherng Talay / Bang Tao ・Brand-Neue 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – neben der i…
$1,14M
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 920 m²
Baan Banyan - Luxusvilla mit Panoramablick auf Kap Kamala, Millionaire's MileBaan Banyan ist…
$15,00M
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool, voll möbliert und bereit zu bewegen. Es ist eine ideale Opt…
$763,450
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Immobilienagentur
UndersunEstate
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Villa 5 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
PHASE 2 – Cherng Talay / Bang Tao ・Brand-Neue 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – neben der i…
$1,12M
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 6 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Canopy HillsPrivate Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig …
$1,57M
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Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
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English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
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Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$420,000
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Immobilienagentur
Atlas property
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 1
Our tricks: a team of designers with international names; a unique modern tropical design wi…
$1,27M
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Villa 4 zimmer in Ban Nong Bua, Thailand
Villa 4 zimmer
Ban Nong Bua, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Pa Sak, Thalang, Phuket, Thailand
$797,725
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Villa in Phuket, Thailand
Villa
Phuket, Thailand
premium villas near the international school. Stylish villas that are perfect for personal…
$791,047
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Immobilienagentur
Аталанта
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 431 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$885,540
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa 5 zimmer in Kathu, Thailand
Villa 5 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Thailand
$707,655
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 1
Unsere Vorteile: ein Team von Designern mit internationalem Namen; einzigartiges modernes tr…
$903,405
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 1
$1,27M
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
Our tricks: a team of designers with international names; a unique modern tropical design wi…
$903,405
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Villa in Phuket, Thailand
Villa
Phuket, Thailand
Villas in an eco-collection with a built-in system " Smart House " Villa in an eco-locatio…
$612,601
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa 4 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Villa 4 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 417 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
$2,57M
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