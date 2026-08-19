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Villen in Phang-nga, Thailand

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28 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Ban Sam Chong, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Sam Chong, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Es gibt nur 15 Luxusvillen mit privaten Pools. Dieser Bereich entwickelt sich aktiv und ein …
$566,000
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Villa 6 zimmer in Phang-nga, Thailand
Villa 6 zimmer
Phang-nga, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 988 m²
Etagenzahl 1
Direkt am unberührten Sandstrand von Natai Beach gelegen, nur 15 Minuten von der Sarasin Bri…
$8,57M
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Villa 3 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Sammlung von luxuriösen privaten Poolvillen in der von Meister geplanten Aquella B…
$1,42M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 1 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 1 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Für wen es geeignet ist:Ideal für diejenigen, …
$968,301
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Villa 1 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 1 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$377,547
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 585 m²
Stockwerk 1/1
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Geeignet für: Ideal für alle, die einen e…
$1,99M
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TekceTekce
Villa 2 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it is suitable for: Ideal for those seeking a co…
$918,476
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Villa 5 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 053 m²
Stockwerk 1/2
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für alle, …
$4,42M
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Villa 3 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 521 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,75M
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Villa 2 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,18M
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Villa 5 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 053 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die ei…
$5,17M
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 615 m²
Stockwerk 1/3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Ideal für Kenner exklusiver u…
$3,01M
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Villa 2 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/2
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für alle, …
$794,835
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Villa 5 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 053 m²
Stockwerk 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$5,30M
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Villa 5 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 053 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die ei…
$5,17M
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Villa 6 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 6 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 823 m²
Stockwerk 1/3
To the sea 10 m, Income guarantee 4%About the complex:The complex on the Andaman Sea coast i…
$6,77M
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Villa 2 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 430 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für wohlhabende Personen,…
$1,42M
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Villa 6 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 6 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 823 m²
Stockwerk 1/3
10 m from the sea, Guaranteed income of 4%About the complex:The complex on the coast of the …
$6,73M
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 585 m²
Stockwerk 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: Ideal for those who appreciate an exclusive …
$2,21M
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Villa 4 zimmer in Phang-nga, Thailand
Villa 4 zimmer
Phang-nga, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das Projekt ist ideal für anspr…
$5,68M
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Villa 4 zimmer in Phang-nga, Thailand
Villa 4 zimmer
Phang-nga, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it is for: The project is ideal for discerning i…
$5,65M
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 615 m²
Stockwerk 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: Ideal for those who appreciate an exclusive …
$2,94M
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Villa 2 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$942,306
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Villa 2 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,19M
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 585 m²
Stockwerk 1/3
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: Ideal for connoisseurs of exclusive a…
$2,15M
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Villa 4 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 4 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 644 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für wohlhabende Personen,…
$1,99M
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 585 m²
Stockwerk 1/3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer ist es für:Ideal für Kenner exklusiver und…
$2,27M
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Villa 3 zimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 615 m²
Stockwerk 1/3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für Liebhaber exklusiver …
$3,44M
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