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Villen in Kathu, Thailand

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Patong
6
Pa Tong
6
56 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Ideal gelegen auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Patong, Tri Trang und Paradise Strände…
$1,01M
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Villa 4 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 4 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 548 m²
Etagenzahl 2
Moderne Luxus-Poolvillen in der prestigeträchtigen Gegend von Kamala, umgeben von tropischem…
$1,12M
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Villa in Kamala, Thailand
Villa
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Diese Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Wohngegend, nur wenige Minuten vom Strand Ka…
$690,435
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TekceTekce
Villa in Kamala, Thailand
Villa
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
In den Hügeln von Kamala gelegen, bietet diese 3-Schlafzimmer-Pool-Villa raffiniertes tropis…
$750,735
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Villa in Kathu, Thailand
Villa
Kathu, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Diese neu gebaute Pool-Villa im modernen Stil in Kathu bietet eine seltene Kombination aus g…
$1,02M
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Villa 3 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 3 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 1
41 Luxusvillen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Phuket - Kamala Beach, in der …
$1,19M
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Villa 5 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 5 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villa mit Wasserfall und Panoramablick auf das MeerHauptmerkmale🌅 Panoramablick au…
$14,90M
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Villa 4 zimmer in Kathu, Thailand
Villa 4 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Exklusive gated Community von 15 privaten Smart Villen mit tropischem Design, EV-bereiten Sy…
$578,000
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Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 920 m²
Baan Banyan - Luxusvilla mit Panoramablick auf Kap Kamala, Millionaire's MileBaan Banyan ist…
$15,00M
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Villa in Kamala, Thailand
Villa
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Entdecken Sie das ultimative tropische Luxusleben in der Botanica MontAzure – eine prestiget…
$1,17M
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Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Exklusive Sammlung von nur 22 luxuriösen privaten Poolvillen, perfekt gelegen auf einem male…
$802,000
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Villa in Kamala, Thailand
Villa
Kamala, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 454 m²
In der ruhigen Enklave von Kamala, Phuket, bietet Botanica MontAzure eine exklusive Sammlung…
$1,60M
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Villa 4 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 4 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in einem neuen Komplex. Die perfekte Kombination…
$399,000
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Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 050 m²
Stockwerk 1/3
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Die perfekte Wah…
$2,12M
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Villa 5 zimmer in Kathu, Thailand
Villa 5 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Thailand
$707,655
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Villa 5 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 5 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Stockwerk 1/4
Vollständige Möblierung, EinkommensgarantieÜber den Komplex:Ein Meisterwerk moderner asiatis…
$5,96M
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Villa 8 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 8 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 610 m²
Stockwerk 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$7,45M
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Villa 3 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 3 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 341 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: Layalina Hill Villas is the perfect c…
$682,329
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Villa 5 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 5 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 923 m²
Stockwerk 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,74M
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Villa 3 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 3 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 401 m²
Stockwerk 1/2
Kostenlose Tickets nach Phuket und Back! *Für wen es ist:Eine ideale Wahl für diejenigen, di…
$2,17M
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Villa 3 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 3 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 341 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Layalina Hill Villas ist die …
$685,987
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Villa 5 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 5 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,89M
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Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 354 m²
Stockwerk 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,05M
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Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 050 m²
Stockwerk 1/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The perfect choice for those look…
$2,12M
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Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 800 m²
Stockwerk 1/3
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas offer a unique combination of comfort and pr…
$4,27M
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Villa 5 zimmer in Kathu, Thailand
Villa 5 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 800 m²
Stockwerk 1/3
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Die Villen bieten 5 Schlafzimmer, darunter ein großes Hau…
$1,30M
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Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 148 m²
Stockwerk 1/3
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas offer a unique combination of comfort and pr…
$4,77M
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Villa 4 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 4 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 646 m²
Stockwerk 1/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The perfect choice for those look…
$953,802
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Villa 5 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 5 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,89M
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Villa 5 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 5 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 156 m²
Stockwerk 1/2
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!* Für wen es ist: Eine ideale Wahl für diejenigen…
$2,07M
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Immobilienangaben in Kathu, Thailand

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