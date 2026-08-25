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Villen in Pa Tong, Thailand

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6 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Ideal gelegen auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Patong, Tri Trang und Paradise Strände…
$1,01M
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Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Exklusive Sammlung von nur 22 luxuriösen privaten Poolvillen, perfekt gelegen auf einem male…
$802 000
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Villa 4 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Stockwerk 1/2
700 m to the seaAbout the complex:This exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4, an…
$1,05M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 354 m²
Stockwerk 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,05M
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Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 355 m²
Stockwerk 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,31M
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Villa 4 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 398 m²
Stockwerk 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,77M
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TekceTekce
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