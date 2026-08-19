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Villen in Bang Sare, Thailand

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
4-stöckige Villa mit 6 Schlafzimmern, 7 Bädern 4 Parkplätzen und einem Pool auf dem Dach in …
$870,354
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Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen mit Pool für das Leben, von dem Sie träumten. Layan Bangsare Strand ist ein…
$423,842
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Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen mit Pool für das Leben, von dem Sie träumten. Layan Bangsare Strand ist ein…
$508,343
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
$331,520
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